-POP_OP_CobrançaFinal_040226 (1.3370136)\nTrês homens foram presos nesta segunda-feira (2) suspeitos de tentar matar um empresário em Itaberaí, no Noroeste de Goiás, usando um drone carregado com uma granada. De acordo com o delegado Ricardo Ramos, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), a vítima só sobreviveu porque o artefato, modelo utilizado na Guerra do Afeganistão, falhou. Mesmo após a tentativa frustrada, os suspeitos continuaram enviando ameaças ao empresário. A tentativa de homicídio foi devido uma dívida de R$ 1,5 milhão.\nMesmo após a tentativa frustrada da explosão da granada do drone na casa da vítima, eles insistiram em mandar mensagens perguntando se a vítima tinha gostado do presente e falando que de onde tinha vindo uma, iam vir outras e que eles não iam cessar. Então, eles não ficaram constrangidos nem com a não execução do plano original e nem mesmo com a óbvia e notória intervenção policial", afirmou o delegado durante coletiva nesta quarta-feira (4).