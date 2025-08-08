-VÍDEO: Agressão no Guará (1.3297840)\nUm empresário de 55 anos foi preso na região do Guará, no Distrito Federal, após agredir a companheira dentro do elevador do prédio onde moram. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atingida por vários socos ao adentrar no elevador (assista acima).\nNas imagens, obtidas pelo g1 DF, é possível ver quando a vítima cai indefesa no chão do elevador e o empresário continua desferindo golpes com socos e cotoveladas. A agressão ocorreu no dia 1º de agosto e foi denunciada logo após o ocorrido.\nO homem é o empresário do ramo de móveis Cleber Lúcio Borges, dono de empresas no Distrito Federal, de acordo com apuração de Michele Mendes, do g1 DF. Em nota da defesa ao g1, o investigado vai semanifestar na justiça (confira ao final da matéria a nota na íntegra).