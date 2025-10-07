-EMPRESARIO_PASTELARIA (1.3320842)\nO empresário Fabrício Brasil Lourenço, de 49 anos, morto a tiros em frente a uma pastelaria em Goiânia, tinha comprado um carro blindado e se mudado de endereço poucos meses antes do crime. Com isso, uma das linhas de investigação da polícia é que Fabrício estivesse sendo ameaçado, mesmo sem ter antecedentes criminais e nem inimigos declarados. As informações foram apuradas pela TV Anhanguera com o delegado do caso, Vinicius Teles.\nA vítima não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade, era uma pessoa sem nenhum problema com a Justiça, então ainda estamos tentando levantar de maneira concreta eventuais motivações", explicou Teles.\nO crime aconteceu na noite do último sábado (4), na Avenida X, no Bairro Feliz. Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois homens de capacete se aproximaram de Fabrício enquanto ele ia jogar o lixo fora. A dupla atirou várias vezes contra o dono da pastelaria e depois fugiu em uma moto. O socorro chegou a ser chamado, mas o empresário não resistiu.