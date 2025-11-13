Funcionárias da empresa trocando de roupa (Divulgação/Polícia Civil)\nUm empresário de Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, é suspeito de instalar câmeras para filmar funcionárias enquanto elas trocavam de roupa no vestiário da empresa. O caso veio à tona após uma denúncia anônima e o proprietário foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nessa quarta-feira (12).\nA empresa em questão é a Kero Frango Alimentos, localizada na zona rural do município. Em uma nota publicada nas redes sociais, o comércio informou que o local mencionado não se trata de vestiário, mas sim de um guarda-volumes destinado exclusivamente ao armazenamento de pertences pessoais. "Algumas colaboradoras já foram advertidas quanto ao uso inadequado do referido espaço", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).