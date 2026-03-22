Um empresário identificado como Luziano Rosa Parreira é suspeito de matar a sua esposa, Antônia Tomaz Vieira, e se matar em seguida. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso aconteceu em Jataí, na região sudoeste de Goiás e testemunhas informaram que o casal estava em processo de separação.\nConforme informado pela polícia, o feminicídio aconteceu na casa da avó da vítima. A avó dela estava doente e a vítima estava cuidando dela. O homem chegou no local, chamou a mulher e quando ela saiu para atendê-lo ele disparou os tiros com uma arma e a matou.\nAo POPULAR, a professora Luciana Elias, amiga de Antônia, informou que ela e seu filho foram seus alunos e disse que ela era professora de matemática e sempre contribui com a educação. “Ela sempre contribuiu com um Brasil melhor recebendo estagiários em suas turmas e tornando a matemática mais acessível”, contou.