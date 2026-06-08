-Vídeo - Empresário com câncer e esposa (1.3419555)\nO empresário Ranyer Wilson Barbosa de Bessa, de 37 anos, morreu neste domingo (7) em Anápolis, no centro goiano. Ele era conhecido na cidade por atuar no setor de móveis planejados. Segundo a família, a causa da morte foi um câncer cerebral, doença que Ranyer enfrentava há quatro anos. A notícia gerou bastante comoção nas redes sociais.\nAo POPULAR, o irmão de Ranyer, Hans Gustavo Barbosa de Bessa, revelou que ele teve um glioblastoma de grau 4, tumor considerado agressivo. Conforme o familiar, Ranyer era uma pessoa alegre e conquistava a todos por onde passava.\nUm coração gigante e, mesmo na luta dos últimos anos, não tirou o sorriso do rosto. Um filho que fazia de tudo pelos pais, um marido devoto, um líder amado, um irmão que vai fazer muita falta", expressou.