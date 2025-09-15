Um empresário de 49 anos morreu após a caminhonete dele capotar na BR-060, no KM, entre Anápolis e Abadiânia, no centro de Goiás. A vítima foi identificada como Fábio Eizeckson. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi resgatado com vida e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.\nA corporação informou que o veículo seguia no sentido Brasília a Goiânia quando, por motivos ainda a serem apurados, saiu da pista e capotou. O empresário dirigia uma caminhonete Mitsubishi MMC/L200. O acidente ocorreu no km 74 da rodovia, no domingo (14), por volta das 6h da manhã.\nEizeckso era proprietário de um pet shop em Anápolis. Após a confirmação da morte dele, a empresa publicou uma nota de pesar na rede social. Conforme uma postagem, o corpo do empresário será velado na funerária Pax Primavera e o sepultamento ocorrerá no cemitério Park do município, às 23h desta segunda-feira.