Um jovem de 22 anos morreu após capotar o carro em que estava na GO-462, na altura do Setor Orlando de Morais, em Goiânia, sentido Santo Antônio de Goiás. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (18). A vítima foi identificada como Victor Hugo Napoleão Silva, empresário e morador de Santo Antônio de Goiás.\nDe acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após a colisão entre dois veículos. Segundo o relato ao POPULAR, quando o socorro chegou, o jovem apresentava traumatismo craniano grave, sendo constatado o óbito ainda no local.\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que o condutor do outro veículo, um Toyota Etios, realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/l, descartando o consumo de álcool.\nAinda de acordo com a PC, o motorista permaneceu no local até a chegada das equipes da Polícia Militar e dos Bombeiros e colaborou com o atendimento à ocorrência.