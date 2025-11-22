Empresário Luiz José Macedo Isaac (Arquivo pessoal)\nO empresário Luiz José Macedo Isaac, dono da Pão Guarany, morreu nesta sexta-feira (21), aos 38 anos, devido a complicações que teve após um transplante de fígado, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia.\nO transplante ocorreu há 20 dias e desde então ele estava internado no Hospital Base do Distrito Federal, conforme disse ao POPULAR uma funcionária, que trabalha há mais de 20 anos na empresa e que preferiu não se identificar.\nFez um transplante de fígado, estava com uma bactéria fúngica. Estava em hemodiálise contínua e acabou pegando uma bactéria hospitalar. Enfim, foram muitas complicações”, explicou a funcionária.\nEla acrescentou que o fígado transplantado parou de receber irrigação. O empresário deixa esposa e mais quatro filhas, que a família chama carinhosamente de Marias.