O empresário Achilles Elias Neto, de 48 anos, CEO da empresa Xbão, morreu nesta segunda-feira (26) após o agravamento de um quadro infeccioso grave, em Anápolis, na região central de Goiás. Achilles estava internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) desde o domingo (25).\nO POPULAR procurou a assessoria do Heana e, até a finalização da matéria, não teve nenhum retorno.\nEmpresário que morreu em acidente na GO-070 tinha acabado de realizar sonho de abrir academia\nVeja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre policiais militares suspeitos de matar empresário em pastelaria\nMorre Ezio Gomes, ex-prefeito de Iporá\nNas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos lamentaram a morte do empresário. 'Sem acreditar nessa triste fatalidade, meus sentimentos aos amigos, familiares', disse uma conhecida. 'Lamentável, que Deus console a esposa e os filhos', disse uma amiga da família.