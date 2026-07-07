O empresário Aleandro Fernandes dos Santos, de 48 anos, morreu após a van que dirigia bater na traseira de um caminhão carregado de lenha na GO-080, entre Goiânia e Nerópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma afilhada da vítima, de 12 anos, também estava na van. Ela não se feriu e foi entregue aos cuidados do pai.\nO acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (6), no km 12 da rodovia. De acordo com a corporação, a van e o caminhão seguiam no mesmo sentido quando ocorreu a colisão. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.\nTestemunhas relatam alta velocidade de motorista de van em colisão que matou 5 crianças na GO-518\nMotociclista de aplicativo morre em acidente quando ia assistir ao jogo do Brasil; vídeo\nEx-vereador e advogado morre após carro capotar na GO-164, em Quirinópolis