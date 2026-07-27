-POP_ACIDENTEGO060_270726 (1.3437852)\nO empresário Fábio Bosco da Silva Filho, de 24 anos, morreu após se envolver em um acidente na rodovia GO-060, no trecho entre Goiânia e Trindade. Fábio conduzia uma Honda Biz quando bateu de frente com um Honda HR-V, em um trecho da Rodovia dos Romeiros que passa por obras e o tráfego opera em pista compartilhada (assista ao vídeo acima).\nDe acordo com a TV Anhanguera, Fábio estava indo almoçar na casa da mãe dele. Segundo os familiares, o empresário ao fazer a ultrapassagem, não percebeu que a pista estava funcionando em mão dupla e que os outros carros estavam trafegando normalmente do lado de lá, com isso houve o acidente.\nNós moradores achamos que essa obra tinha terminado. De repente começa fazer essa obra e vai fechando, fecha um lado, abre o outro. Às vezes você passa de manhã para ir trabalhar, quando volta, tá fechado. Se não tivesse essa obra aí, o carro que chocou com a moto dele tava vindo do outro lado, então esse menino não tinha falecido. Nós perdemos um jovem trabalhador, um menino com 24 anos, tinha a empresa dele. Meu Deus, tinha a vida pela frente", disse Clébes Francisco dos Santos, sogro de Fábio em entrevista à TV Anhanguera.