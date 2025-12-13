O empresário Lucas Donizzeti Feliciano Pires Ferreira, de 38 anos, morreu em um acidente na GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), Lucas perdeu o controle da direção e, em seguida, o carro saiu da pista e capotou. Os bombeiros chegaram a ir ao local, mas a vítima não resistiu. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (12).\nEm uma postagem nas redes sociais, a Prefeitura de Goiás, onde Lucas morava e tinha uma academia, lamentou o caso. A publicação menciona que ele também era advogado e filho de um coronel e uma professora. "Manifestamos aos familiares e amigos(as) nossos sentimentos neste momento de dor", diz parte do comunicado (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).\nO caso gerou bastante comoção na internet. Diversos amigos de Lucas fizeram publicações de pesar e destacaram as qualidades do empresário. "Você deixa um legado de amor, cuidado, profissionalismo sem igual. Eu sigo aqui, sonhando seu sonho e morrendo de saudades de tudo que ainda iríamos viver", escreveu uma amiga em uma postagem.