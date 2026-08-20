Acidente ocorreu na noite de terça-feira (19), na rodovia GO-070; vítima era proprietária de uma panificadora em Goianira (Arquivo pessoal de Valdirene Carvalhais e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nO empresário Rodolfo Aparecido Carvalhais, de 40 anos, morreu após se envolver em um acidente na rodovia GO-070, entre Inhumas e Itauçu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu entre um caminhão e o carro conduzido pelo empresário.\nO acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (19), no km 51 da rodovia GO-070, próximo ao povoado de Santa Amália, em frente ao Posto Ipanema, na zona rural de Inhumas. A dinâmica da colisão e o nome do motorista do caminhão não foram divulgados pelas autoridades.\nAdolescente que atropelou casal em Goiânia confessa que bebeu antes de dirigir e pegou carro sem autorização, diz defesa