Glauber Millen Martins, de 32 anos. (Reprodução/Instagram Glauber Millen)\nA Polícia Civil (PC) continua investigando o assassinato do empresário Glauber Millen Martins da Paixão, de 32 anos, após ele tentar denunciar um agiota, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Os irmãos Antônio Tavares da Silva e Thiago Tavares da Silva, suspeitos de executar o crime, se apresentaram na delegacia, foram ouvidos e liberados em seguida.\nAo POPULAR, o advogado Thales Jayme, que defende os irmãos, argumentou que o crime não ocorreu por agiotagem, mas sim por uma dívida pessoal originada de cheques fraudados fornecidos pela vítima. Segundo o advogado, o confronto ocorreu após Antônio e Thiago serem cercados no trânsito pelo empresário quando iam à delegacia.\nComo foi o crime?\nO crime aconteceu na última sexta-feira (20), no bairro Filostro Machado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o empresário devia R$ 3 mil a Antônio. O advogado disse que foram mais de R$ 20 mil emprestados, mas restavam R$ 4 mil que Glauber, dono de uma ferragista, não queria pagar. Devido ao desacordo, o homem usou uma barra de ferro e quebrou o carro de Glauber, ocasião em que os dois brigaram. Quando o comerciante ia registrar a ocorrência na delegacia pelo dano, foi assassinado.