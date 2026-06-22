Glauber Millen Martins, de 32 anos, teve carro danificado pelo suspeito, segundo a polícia (Reprodução/Instagram Glauber Millen e TV Anhanguera)\nO empresário Glauber Millen Martins da Paixão, de 32 anos, que foi morto após tentar denunciar um agiota, em Anápolis, teve o carro quebrado pelo suspeito, segundo a Polícia Militar (PM). Conforme o relato policial, o homem usou uma barra de ferro e os dois brigaram na ocasião, porém, quando o comerciante ia registrar a ocorrência na delegacia pelo dano, foi assassinado. O suspeito está foragido. A Polícia Civil investiga o caso.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar.\nO crime aconteceu na última sexta-feira (20), no bairro Filostro Machado. O carro de Glauber ficou com o capô amassado, além do para-brisa e dos vidros laterais quebrados.