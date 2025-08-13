Adelmar Rodrigues Oliveira Filho, de 35 anos, foi morto enquanto estava na fila de uma distribuidora, em Planaltina (Reprodução / Instagram Adelmar Filho e TV Anhanguera)\nO empresário e vigilante, Adelmar Rodrigues Oliveira Filho, de 35 anos, morto por engano em distribuidora de bebidas de Planaltina, tinha acabado de conhecer um filho, segundo o relato da família ao POPULAR. Adelmar era casado e também pai de uma menina de 9 anos. Dois suspeitos foram presos pelo homicídio.\nO POPULAR não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados.\nUm familiar, que não quis se identificar, disse ao POPULAR que o filho teria sido descoberto há cerca de um mês, após amigos apontarem que a criança se parecia com ele. Ele foi gerado após o empresário ter ficado um tempo separado da esposa e conhecido uma mulher, que teria alegado na época que havia perdido o bebê, segundo o parente. O menino já teria 5 anos e mora em Santa Maria, no Distrito Federal (DF).