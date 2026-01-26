-EMPRESARIO_NEGA_INFLUENCER (1.3366501)\nO empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35 anos, usou as redes sociais para negar que agrediu e sufocou até desmaiar a influenciadora Nayara Brito, de 23, em Goiânia. Segundo ele, foi atacado anteriormente com arranhões, mordidas, tendo ainda os objetos do apartamento destruído por ela. Em imagens divulgadas pelo empresário é possível ver que, momentos antes, Nayara foi retirada à força da residência e levada até o elevador. Em seguida, ela é arrastada do elevador em direção a portaria (veja o vídeo acima).\nNas imagens que eu tenho aqui da polícia, eu estou todo mordido, arranhado. Era por isso que eu estava usando o braço para conter tais atos. Ela finge que desmaia, mas ela não desmaia, porque, quando o elevador desce até o chão, eu estou puxando ela, mas, se vocês forem ver no final da gravação, ela levanta do nada e finge que nada aconteceu”, afirmou o empresário.