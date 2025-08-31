O empresário Rafael Renard Gineste, um dos presos na megaoperação contra o PCC na quinta-feira, tentou fugir de lancha após a ação ser deflagrada.\nImagem mostra suspeito sendo rendido por policiais federais. "Joga fora o celular. Polícia Federal!", grita um dos agentes, mostra o vídeo divulgado pelo Fantástico neste domingo (31).\nEle foi preso em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. Policiais foram até a cidade após o empresário não ser encontrado em um condomínio de luxo em Curitiba (PR). Uma mulher também foi presa com o suspeito.\nRafael é sócio-administrador a F2 Holding Investimentos, no Paraná. Além dele, também foram presos: João Chaves Melchior, ex-policial civil; Ítalo Belon Neto, empresário do setor de combustíveis envolvido com sonegação de impostos desde 2001; Rafael Bronzatti Belon, dono da empresa de serviços financeiros Tycoon Technology e do banco digital Zeit Bank; Gerson Lemes; Thiago Augusto de Carvalho Ramos, empresário do setor de combustíveis de Curitiba.