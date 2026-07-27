O empresário Orion Dix Paranhos, de 46 anos, detido desde 24 de junho em um presídio de Anápolis acusado de agredir violentamente uma mulher em situação de rua em Pirenópolis, foi agredido por outros presos enquanto ia para o banho na cadeia. Sua defesa chegou a pedir prisão domiciliar alegado gravidade nos ferimentos e risco para sua segurança, mas a Justiça o manteve detido no mesmo estabelecimento prisional após o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) afirmar que ele foi transferido para uma cela onde está protegido contra seus possíveis agressores, identificados como pessoas que, quando livres, moravam em Pirenópolis.\nOrion responde por lesão corporal gravíssima, violência psicológica contra mulher e por dano, crimes cometidos contra Maria dos Santos Garcia, de 47 anos, enquanto ela estava dormindo em um banco em uma praça pública de Pirenópolis. A agressão aconteceu em 16 de junho, mas ele foi preso apenas no dia 24 daquele mês, após um grupo de voluntárias se mobilizarem para conseguir atendimento médico para Maria, que precisou extrair o baço devido à gravidade dos ferimentos. O mesmo grupo pressionou para que o caso fosse investigado pela Polícia Civil. O empresário nega a acusação e diz que não é ele o homem que apareceu nos vídeos gravados durante a agressão (veja abaixo).