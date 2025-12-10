O empresário Alex Leandro Bispo dos Santos, 40, foi preso temporariamente na terça-feira (9), em São Paulo, sob suspeita de feminicídio, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).\nA mulher dele, Maria Katiane Gomes da Silva, 25, morreu após cair do 10° andar do prédio em que viviam, na Vila Andrade, na zona oeste.\nImagens mostram a mulher sendo agredida na garagem do prédio e no elevador. Depois, o corpo foi encontrado em área do condomínio. O caso ocorreu em 29 de novembro.\nVendedora é morta a facadas pelo ex-marido após crise de ciúmes em Morrinhos, diz delegado\nEx suspeito de tentar matar mulher com tiro na cabeça em Goiânia morre em confronto com a PM\nJúri de acusado de matar namorada que filmou a própria morte é cancelado após plateia aplaudir promotor; entenda regra\nA reportagem não conseguiu contato com o advogado André Marques Martins, que defende Alex, até a publicação deste texto.