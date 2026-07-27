À esquerda, registro do roubo. À direita, momento em que o empresário Vagner Gomes presenteia José Paulo com a bicicleta nova (Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/Instagram de Metha Bikes)\nO empresário que doou uma bicicleta ao menino que teve o veículo roubado após economizar por seis meses revelou que se identificou com a história da criança, que mora em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Em entrevista ao POPULAR, Vagner Gomes da Silva disse que também enfrentou dificuldades financeiras na infância e, por isso, decidiu ajudar José Paulo Machado, de 11 anos.\nJá passei por isso também, vender doces para comprar o básico em casa. É gratificante demais saber que, depois de uma frustração, o sorriso voltou", disse o empresário.\nApós a repercussão do caso, Vagner e o irmão, Haguiner Gomes da Silva, donos de uma loja de bicicletas na cidade, entregaram uma bicicleta nova ao menino. A entrega foi realizada na porta da casa da família, no Jardim Buriti Sereno, mesmo local onde José Paulo havia sido vítima do roubo.