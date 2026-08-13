-Vídeo (1.3444404)\nO empresário goiano Fernando Callacio decidiu vender seu carro de luxo, um Mustang GT, após o veículo ser batido por um amigo contra um poste e o tapume de uma obra nesta semana, na Avenida Marginal Barreiro, na região leste de Goiânia. O acidente ocorreu durante um teste de desempenho do automóvel.\nA colisão aconteceu na terça-feira (11). Em um vídeo publicado em sua página no Instagram no dia seguinte, Fernando brincou com a situação e afirmou que o automóvel precisa apenas de "um reparozinho" antes de ser vendido. (Veja o vídeo acima). O veículo havia atingido um poste e a estrutura de tapumes metálicos de uma obra.\nA oficina responsável pela otimização do Mustang informou que a ação estava sendo filmada porque estava sendo realizado um teste de desempenho e potência feito após a manutenção do carro. De acordo com a empresa, em mais de 15 anos de atuação no mercado automotivo, este foi o primeiro incidente dessa natureza registrado durante um procedimento de avaliação.