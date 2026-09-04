-Vídeo (1.3452674)\nCom a mudança empilhada em um carro com carretinha e a promessa de uma rotina mais leve, o empresário e sushiman goiano Pacífico Medeiros chegou nesta semana a Bertioga, no litoral de São Paulo (SP). Ele deixou Rio Verde, no sudoeste de Goiás, para realizar o sonho de morar na praia e buscar saúde mental e qualidade de vida ao lado da família.\nA comemoração da chegada ganhou as redes sociais em um vídeo gravado à noite esta semana, logo após uma pausa na arrumação da casa nova. Na orla de Bertioga, cercado pelos filhos, pela esposa e pelo cachorro da família, Pacífico festejou o sonhado "pezinho na areia": "Não tem coisa melhor, esse lugar é o quintal de casa" (veja o vídeo acima).\n-enquete cre (1.3452722)\nA chegada ao litoral concretiza um sonho cultivado desde a infância. Casado há 19 anos com Iraiby Joicy, o empresário lembra que o encanto pelo mar sempre esteve presente nas conversas do casal: "Desde quando conheci o mar pela primeira vez, falei que queria morar nisso daqui. Ao longo de todos esses anos de casamento, sempre conversei com a minha esposa sobre esse plano", relatou ao jornal O POPULAR.