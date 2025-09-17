Fábio Eizeckson, de 49 anos, empresário que morreu na BR-060 após a caminhonete dele sair da pista e capotar, seria avô nos próximos dias, segundo a amiga Cleide Soares. AO POPULAR, ela contou que o filho do empresário está em choque com a perda do pai. A dinâmica e causa do acidente ainda não foram informadas.\nEra um pai sensacional e cuidadoso. Seu filho está extremamente triste e em choque com a partida do pai, tão bom e presente e que seria avô nos próximos dias e, não teve esse privilégio", disse.\nSegundo Cleide Soares, Fábio tinha dois filhos, sendo que um morreu. Ela destacou também que o empresário era um amigo ‘leal e companheiro’.\nFábio era dono há cinco anos de um pet shop em Anápolis. Ao g1 Goiás a namorada dele contou que o empresário era um homem família, trabalhador e que fazia todos sorrirem.