Bruno Ferreira, empresário que morreu em acidente na GO-010, em Bonfinópolis, é lembrado como exemplo de amigo e bom filho. Pelas pessoas mais próximas, ele foi descrito como uma pessoa de energia positiva e de forte presença entre os amigos.\n“Era um cara que sabia chegar e sair de qualquer lugar com o coração. Sempre aconselhava as pessoas, levava para o bom caminho e estava próximo de Deus”, relatou o amigo Gabriel Rodrigues.\nOutro amigo, Victor Antunes, também prestou homenagem e ressaltou a personalidade de Bruno.\n“Era um exemplo de pessoa, amigo e bom filho. Tinha uma energia positiva e fazia diferença aonde chegava. Vai deixar um vazio enorme, mas também muitos ensinamentos e memórias de alegria”, afirmou.\nMorte de empresário em acidente na GO-010 causa comoção nas redes sociais\nEmpresário de Anápolis morre em acidente na G0-010, em Bonfinópolis