-POP_ACIDENTEGO060_270726 (1.3437852)\nFábio Bosco da Silva Filho, de 24 anos, estava a caminho da casa da mãe quando morreu em um acidente na Rodovia dos Romeiros, GO-060, no trecho entre Goiânia e Trindade, na Região Metropolitana. Ele pilotava uma Honda Biz e bateu de frente com um Honda HR-V em um trecho em obras, onde o tráfego operava em pista compartilhada. (assista ao vídeo acima).\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Motociclista morre em acidente na GO-060\nAo POPULAR a Polícia Científica (PCI) informou que esteve no local do acidente e realizou a perícia. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) apura as circunstâncias e as causas da colisão.\nO POPULAR procurou a Polícia Civil (PC), para novas atualizações sobre o caso e até a finalização desta matéria não teve nenhum retorno. Como o nome do piloto do carro não foi informado, não foi possível localiza-lo.