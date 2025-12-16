-Empresário que morreu em acidente na GO-070 (1.3350462)\nO empresário Lucas Donizzeti Feliciano Pires Ferreira, de 38 anos, morreu em um acidente na GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Ele gostava de compartilhar passeios em cachoeiras e praias na companhia de seus cachorros (veja vídeo acima). Morador da cidade de Goiás, Lucas, que também era advogado, havia inaugurado recentemente uma academia no município.\nNo perfil do Instagram, as últimas postagens de Lucas foram sobre a academia e as atividades dos alunos. A amiga dele, Lorena Melo, publicou uma homenagem.\nVocê deixa um legado de amor, cuidado, profissionalismo sem igual. Eu sigo aqui, sonhando seu sonho e morrendo de saudades de tudo que ainda iríamos viver", escreveu.\nEmpresário que morreu em acidente na GO-070 tinha acabado de realizar sonho de abrir academia