O empresário Lucas Donizzeti Feliciano Pires Ferreira, de 38 anos, que morreu em um acidente na GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, tinha acabado de realizar o sonho de abrir uma academia. De acordo com uma postagem da Prefeitura de Goiás nas redes sociais, ele era advogado e recentemente inaugurou sua empresa na cidade (veja a íntegra do comunicado ao final deste texto).\nA Polícia Militar (PM) relatou que Lucas perdeu o controle da direção do carro, que saiu da pista e capotou na tarde de sexta-feira (12). O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, mas a vítima não resistiu e morreu ali mesmo. A Polícia Civil (PC) informou que vai investigar as causas do acidente.\nO corpo de Lucas foi velado na sede Santa Luzia, na manhã de sábado (13).\nEmpresário morre em acidente na GO-070