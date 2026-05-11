-VÍDEO: Empresário entrega marmita a motoboy (1.3408085)\nO empresário Pedro Henrique Siqueira de Carvalho, de 27 anos, que pediu uma marmita e presenteou o entregador, diz que não esperava a repercussão e que o intuito era apenas ajudar um motoboy. Ao POPULAR, o dono do restaurante que fica localizado no Setor Bueno em Goiânia contou que foi espontânea a atitude. O gesto foi registrado em um vídeo e compartilhado nas redes sociais, que ultrapassou 9 milhões de visualizações e mobilizou internautas em torno da história do motociclista identificado como Eduardo.\nAo POPULAR, o entregador de aplicativo, Eduardo Oliveira da Silva, de 40 anos, contou que, assim que chegou para realizar a entrega no Setor Jardim América, estava tudo como o habitual, e, assim que Pedro Siqueira disse para ele ficar com o almoço, ele ficou muito emocionado com a situação.