-VÍDEO: Empresário entrega marmita a motoboy (1.3408085)\nO empresário Pedro Henrique Siqueira de Carvalho, de 27 anos, afirmou que foi espontânea a atitude de presentear um entregador de aplicativo com uma marmita, em Goiânia. O gesto foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, que ultrapassou 9 milhões de visualizações e mobilizou internautas em torno da história do motociclista identificado como Eduardo.\nEm entrevista ao repórter Sylvester Carvalho, do jornal O POPULAR, Pedro contou que não planejava gravar qualquer ação solidária. Ele pediu dois pratos para dividir com a filha, mas quando o primeiro chegou viu que tinha comida suficiente. Foi nesse momento que decidiu entregar a marmita ao motociclista que chegaria com o segundo pedido.\nQuando o motoboy chegou com o segundo pedido, na hora bateu: era pra ele. Entreguei como gesto de boa fé. Sem plano, sem roteiro. E o resto virou essa história”, contou.