Gabrielle Porto de Castro, 30 anos. (Reprodução / Redes sociais)\nO empresário Sérgio de Castro, dono do Balneário Clube Santo Antônio que perdeu a filha em um acidente na GO-070, contou que ela era seu “braço direito”. Gabrielle Porto de Castro, de 30 anos, era formada em administração pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e geria o espaço da família, situado na cidade de Goiás. O local foi fechado por quatro dias e reaberto somente no último sábado (6), com intuito de “movimentar o coração” e contemplar a natureza, segundo o empresário.\nNão dá para ficar do jeito que nós estamos, temos que movimentar nosso coração, nossa cabeça. Reabrir com almoço, sem música ao vivo, sem nada, só para contemplar essa natureza. Todo mundo com esse intuito”, disse Sérgio ao repórter do g1, Addan Vieira.\nA missa de sétimo dia de Gabrielle foi realizada nesta segunda-feira (8), na sede da Igreja Santa Luzia, na cidade de Goiás. Nas redes sociais do balneário, houve mensagens de saudade.