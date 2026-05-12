Gesto de empresário mobiliza internautas e resulta em plano de empreendedorismo e vaquinha para recomeço de motoboy (Reprodução/ Instagram Quintal Goiano Delivery)\nO empresário Pedro Henrique Siqueira de Carvalho, de 27 anos, dono de um restaurante em Goiânia, que viralizou ao presentear com uma marmita o entregador de aplicativo, Eduardo Oliveira da Silva, de 40, está ajudando-o a montar um plano de negócios. O gesto registrado em um vídeo e compartilhado nas redes sociais mobilizou internautas em torno da história do motoboy.\nDe acordo com o empresário Pedro Siqueira, ele agora está mentorando o motoboy para que possa trilhar o caminho do empreendedorismo.\nA nossa ideia quando encontramos o Eduardo, é não só ajudá-lo nesse momento, mas de fato utilizar todo esse momento que ele viralizou e tudo mais, para construir algo que vai trazer liberdade para ele de tempo, financeira, geográfica durante toda a vida dele”, disse o empresário em um vídeo nas redes sociais.