-MULHER AGREDIDA (1.3425527)\nO empresário Orion Dix Paranhos foi preso nesta quarta-feira (24), em Pirenópolis, suspeito de espancar uma mulher de 48 anos que vive em situação de rua. O crime ocorreu no dia 16 de junho e foi registrado por testemunhas. Atualmente, ela está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As imagens mostram a vítima sendo agredida com socos e chutes (assista acima).\nÀ reportagem, o advogado Jonas Batista, responsável pela defesa do empresário, afirmou que seu cliente se apresentou espontaneamente à delegacia. O investigado nega ser o homem que aparece nas imagens das agressões. No entanto, o delegado Tibério Cardoso afirmou que não há dúvidas sobre a autoria do crime.\nAgressão contra andarilha em Pirenópolis causa indignação popular\nEm situação de rua, "Mad Max do Cerrado" recebe notificação de despejo em Pirenópolis