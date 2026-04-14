O empresário Lucas San Thiago Batista Moreira, de 24 anos, acusado de manter uma mulher em cárcere privado em Rio Quente e, na sequência, causar um acidente de trânsito em Goiânia que resultou em uma morte e sete feridos, virou réu por seis crimes, entre eles homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça e por embriaguez ao volante. No processo consta que Lucas levou uma profissional do sexo de 19 anos para passar um final de semana em outubro de 2025 em um hotel em Rio Quente, não deixou ela ir embora após ela, e na manhã do domingo, quando resolveu voltar para Goiânia, causou o acidente em uma avenida no Jardim América.\nLucas é acusado de manter em cárcere privado uma mulher que levou para um hotel em Rio Quente, entre os dias 24 e 25 de outubro do ano passado, e que não deixou ir embora após a mesma se assustar com a alteração no comportamento do empresário após ele fazer uso de drogas e bebida alcoólica. Em depoimento que ela prestou na Polícia Civil e que foi corroborado por uma amiga que compartilhou mensagens e áudios do celular feitos na época, a jovem diz que Lucas demonstrou um estado de alucinação e ficou bastante agressivo, puxando ela pelos cabelos e dando chutes, além de ofendê-la. Na noite de sábado, ele ficou dirigindo a esmo com ela na zona rural.