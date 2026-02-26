-operacao_engrenagem (1.3379134)\nDois empresários goianos foram alvos de uma operação da Polícia Civil (PC) contra um esquema de venda de peças de caminhonetes furtadas em Minas Gerais. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos, nesta quinta-feira (26) em Goiânia e Goianira, na Região Metropolitana da capital, e contou com apoio de um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas (DOA) da PC (veja as imagens acima).\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.\nA Operação Engrenagem foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA). que cumpriu três mandados de busca e apreensão e dois de prisão. A delegada responsável pelo caso, Rafaela Azzi, disse em entrevista à TV Anhanguera os empresários compravam os veículos furtados de outros estados para desmanche e venda ilegal de peças em Goiás.