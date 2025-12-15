Empresas de transporte de combustíveis foram autuadas por supostos dutos clandestinos e irregularidades em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A operação de fiscalização foi coordenada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) nesta segunda-feira (15). Ao POPULAR, uma das empresas esclareceu “que possui autorizações municipais vigentes”.\nA Dinâmica Terminais de Combustíveis (DTC) esclarece que os dutos interligam as estruturas de armazenamento e logística do empreendimento. A empresa destaca que todas as medidas administrativas e técnicas já foram tomadas, antes mesmo da ação, para a plena regularização desses ativos, com os processos de licenciamento ambiental e adequação regulatória em trâmite junto aos órgãos competentes, inclusive em âmbito estadual”, cita trecho do comunicado (veja íntegra ao final deste texto).