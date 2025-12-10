Cerca de 57% dos recursos obtidos em pelo menos cinco emendas impositivas obtidas entre 2021 e 2024 pela Associação Planeta Desportos, no valor total de R$ 1,7 milhão, foram transferidos para empresas do recém-exonerado superintendente de Articulação Institucional da Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap), Emanuel Araújo Muniz. Levantamento feito pelo POPULAR aponta que a entidade repassou R$ 982,9 mil para as empresas Play Hard (The Assessoria e Soluções Esportivas), Racing Time Eventos Esportivos e London Assessoria, todas em nome de Emanuel, como pagamento por serviços e fornecimento de material para eventos esportivos.\nO ex-superintendente é fundador da Planeta Desportos e ficou na diretoria entre 2011 e 2014, mas documentos obtidos pelo jornal junto a Cartório de Registros, em Bela Vista de Goiás, mostram que ele ainda assinava pela associação até pelo menos 2023, quando foram feitas as últimas atualizações no quadro de diretores ou no estatuto. Desde fevereiro de 2021, ele também ocupava cargos comissionados na prefeitura de Goiânia em um departamento por onde passavam as emendas parlamentares. Primeiro na extinta Secretaria Municipal de Relações Institucionais (SRI), depois na de Governo e desde janeiro deste ano na Secap.