Um homem de 32 anos morreu na manhã desta sexta-feira (27) após matar um colega de trabalho dentro de um frigorífico na zona rural de Inhumas e, em seguida, se envolver em um grave acidente durante a fuga pela GO-222. Segundo informações repassadas pelo delegado Miguel Mota, da Delegacia de Polícia de Inhumas, a ocorrência foi registrada por volta das 7h08 nas dependências do Frigorífico Beauvallet.\nA vítima foi identificada como Danilo José da Silva, de 26 anos, e era encarregado de desossa. O autor é Elias Augusto de Souza Borges, de 32 anos, encarregado de expedição. Os dois trabalhavam no mesmo local.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Matou, tentou fugir e morreu atropelado\nDe acordo com as investigações iniciais, Elias teria ido até o setor onde Danilo estava já com uma faca. Ele o encontrou na área de vestiários/corredor e desferiu vários golpes, atingindo principalmente o tórax e o abdômen.