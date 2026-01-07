O aumento repentino do nível do Rio Vermelho, na cidade de Goiás, nesta terça-feira (6), deixou em alerta prédios e instituições às margens do curso hídrico – tais como o Museu Casa de Cora Coralina – dedicado à escritora e doceira vilaboense –, o Instituto Biapó e o Hospital de Caridade São Pedro D’Alcântara. Mesmo sem a água causar danos às estruturas, eles mantêm planos para evitar riscos tanto ao acervo artístico e histórico quanto aos pacientes atendidos na unidade de saúde, diante do temor de novas enchentes. Além disso, ainda há possibilidade de fortes chuvas até quinta-feira (8).\nForam pelo menos 134 milímetros (mm) de chuva na nascente do rio que corta a cidade, situada a cerca de 130 quilômetros de distância de Goiânia, calculados entre meia-noite e 16h15, conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Tal volume fez o nível das águas subir rapidamente, causando extravasamento em ruas próximas. Também houve transbordamento do Córrego Manoel Gomes, causando alagamentos em frente ao prédio histórico da prefeitura. Ruas e até a ponte em frente ao hospital chegaram a ser interditadas até que o nível do rio deixasse de ser crítico.