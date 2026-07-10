-Vídeo (1.3431384)\nQuatro dias após dois terremotos terem atingido fortemente a Venezuela, o empresário e morador de Catalão Pedro Gravata deixou as atividades no Sul de Goiás, onde é empreendedor no ramo de piscicultura, para ser voluntário no país vizinho. Desde que chegou, atua em duas frentes: na distribuição de alimentos para famílias desabrigadas e nas equipes de remoção de escombros em busca de vítimas. Em entrevista ao POPULAR, ele relata um cenário de tristeza e dor. “Encontrei 13 corpos. Hoje mesmo foram encontrados o corpo de uma mulher de 49 anos e de um menino de 9 anos.”\nA rotina tem sido compartilhada nas redes sociais, onde publica vídeos mostrando a dimensão da tragédia. Em uma das gravações, Gravata descreve o que encontrou em La Guaira, região mais devastada pelos terremotos. “Há muita tristeza, com as famílias tentando resgatar seus entes queridos. Passaram-se duas semanas e o cheiro já está muito forte. Há muitos cadáveres e muito choro por todos os lados.”