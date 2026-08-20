-Vídeo (1.3447063)\nPor um trecho do Rio Araguaia, águas de tonalidades diferentes parecem não se misturar. O contraste aparece no encontro do Rio do Peixe com o Araguaia, na região da Viúva, em Nova Crixás, no noroeste goiano, e chama a atenção pela paisagem formada. A cena foi registrada por Leandro Rodrigues Ferreira e compartilhada no perfil Brabus Fishing (assista acima).\n“Eu faço esse vídeo lá periodicamente e também acompanho o nível do rio na cheia”, disse ele ao POPULAR.\nFeito na segunda-feira (17), o registro também despertou lembranças de quem conhece bem a região. “Pesquei muito no encontro do Rio do Peixe com Araguaia quando só a casa da sede da Viúva aí era tudo mato, uma fartura de peixe”, relembrou um internauta.\nA publicação também reuniu manifestações de carinho pelo rio. “Não tem lugar mais maravilhoso que este. Amo esse Araguaia”, escreveu outro.