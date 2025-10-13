Na ciclofaixa do Jardim América, veículos estacionados ao longo do trecho em diversos pontos impedem o uso pelos ciclistas (Diomício Gomes / O Popular)\nUm grupo de ciclistas realizará uma ação, no começo da manhã desta terça-feira (14), para pedir respeito no trânsito de Goiânia. Por meio de ações educativas com motoristas e pedestres, o projeto ConViva pretende chamar atenção sobre a necessidade do compartilhamento de vias e respeito à vida no trânsito.\nEstá uma convivência muito perigosa andar de bicicleta entre os motoristas. Então, reunimos várias pessoas para criar um movimento, principalmente, de educação. A gente tem que conviver pacificamente na mesma via, porque a gente anda nas mesmas vias dos motoristas. Eu acho que o principal resultado imediato é a educação e a conscientização da população e dos motoristas”, disse o fisioterapeuta e professor Thiago Vilela Lemos ao POPULAR.