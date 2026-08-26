-VÍDEO: Encontro dos rios Meia Ponte e Paranaíba impressiona pela beleza em Goiás (1.3449162)\nUm vídeo que mostra o encontro dos rios Meia Ponte e Paranaíba, próximo ao município de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, chamou a atenção nas redes sociais pela diferença de coloração das águas. O registro foi feito pelo piloto de paramotor Erick Araújo durante um voo entre Itumbiara, em Goiás, e Ipiaçu, em Minas Gerais. Nas imagens, é possível ver por vários metros as águas dos dois rios seguindo lado a lado antes de se misturarem completamente.\nErick contou que já passou diversas vezes pelo local e que costuma observar uma diferença de tonalidade entre os rios, mas afirmou que, desta vez, o contraste chamou mais a atenção.\nA diferença de cor da água e o quão demoram a se unirem”, explicou ao relatar o que despertou o interesse dele pelo registro.