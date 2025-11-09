Os alunos que fizeram o 1º dia de prova do Enem em Goiânia neste domingo (9) consideraram que as questões tiveram dificuldade média ou não tão difícil quanto esperavam. Já o tema da redação, 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira', pegou a maioria de surpresa, mas relativamente fácil de desenvolver.\nO POPULAR conversou com alunos ao final da prova. A maioria esperava um nível de dificuldade maior.\nCom relação à prova, ela estava majoritariamente interpretativa. Então cansativo para fazer. Mas a parte de humanas, eu gostei muito porque ela abordou mais o conteúdo de maneira direta do que a de linguagens, onde teve muito gênero textual. Mas fora isso, era muita interpretação. Na parte de humanas, já teve essa abordagem mais direta", disse Mariana Tomé, de 23 anos e que já cursa enfermagem.