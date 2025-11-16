Candidatos realizaram as questões das áreas de matemática e ciências da natureza (Paulo Pinto/Agência Brasil)\nMais de 166 mil candidatos inscritos em Goiás são esperados para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025), que será aplicado neste domingo (16). Nesta etapa, os participantes respondem às provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e Matemática e suas Tecnologias. O exame acontece no mesmo local do primeiro dia e segue o horário de Brasília.\nOs portões abrem às 12h e fecham às 13h, sem tolerância para atrasos. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30, totalizando cinco horas de aplicação. Nas redes sociais, o Inep reforça que o participante deve levar documento com foto, caneta preta de material transparente, além de água e um lanche leve.