O primeiro mês de 2026 promete emoção para os vestibulandos. É quando estão previstos os resultados do Enem e dos principais vestibulares, que divulgarão as notas e as listas de aprovados.\nPara ajudar os estudantes neste momento, a Folha organizou um panorama completo com as datas de divulgação dos resultados do Exame Nacional e dos vestibulares da USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Unesp (Universidade Estadual de São Paulo).\nEnem\nApós dois dias de provas, os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio 2025 poderão acessar suas notas a partir de 16 de janeiro, data prevista pelo cronograma do MEC.\nO Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Com o desempenho obtido na prova, os participantes poderão disputar a vagas em universidades públicas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).