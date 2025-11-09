Estudantes chegam à Unip para realizarem o 1º dia de provas do Enem 2025 (Diomício Gomes / O Popular)\nO primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) movimentou o estado neste domingo (9). Em Goiás, 166.761 candidatos estão inscritos para participar este ano. Os portões abiram às 12h e se fecham às 13h. As provas começam às 13h30, horário de Brasília, e muitos estudantes chegaram cedo aos locais, como na PUC Goiás, onde o movimento começou desde o fim da manhã.\nA primeira candidata a chegar ao local contou ao POPULAR que, devido à pressa, esqueceu a caneta, mas conseguiu comprar uma na porta da universidade.\nNão é a primeira vez que eu faço, então estou mais calma. Cheguei cedo pra ver a sala e não ter problema”, contou Stephanie Sousa Reis, de 21 anos.\nEntre os candidatos, havia também quem contasse com o apoio da família. Simone Azevedo acompanhou a filha Yasmin, de 16 anos, que está no segundo ano do ensino médio e decidiu fazer o Enem pela experiência.