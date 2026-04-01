Magistrado considerou que enfermeira foi vítima de agressão física desproporcional durante plantão em Goiânia; presidente do Coren-GO afirma que seguirá acompanhando o caso (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Justiça condenou o Estado de Goiás a pagar uma indenização de R$ 40 mil por danos morais à enfermeira Fabiana Ribeiro de Sousa, que foi agredida e presa durante seu plantão na Maternidade Célia Câmara, em Goiânia. O caso aconteceu em dezembro de 2024.\nAo POPULAR, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) informou que adotará as providências pertinentes quando o Estado de Goiás for intimado no processo judicial em questão (leia a nota na íntegra ao final do texto).\nNa decisão proferida pelo juiz Everton Pereira Santos, o magistrado afirma que a enfermeira foi vítima de agressão física desproporcional, prisão ilegal e foi imobilizada mediante golpe violento.