Enfermeira goiana morre com a mesma doença rara de influenciador Lito Sousa (Arquivo pessoal/Elizabeth Nunes)\nA enfermeira Érika Fernandes Viana, de 51 anos, morreu nesta quinta-feira (11), após ser diagnosticada com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), mesma enfermidade rara e de rápida progressão enfrentada pelo influenciador Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas. Érika trabalhava em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Senador Canedo.\nA morte da profissional foi lamentada por entidades da categoria, além de amigos e colegas de profissão nas redes sociais. Os primeiros sintomas, segundo a amiga Elizabeth Nunes, surgiram com uma tontura, inicialmente investigada como uma possível labirintite.\nAnvisa autoriza importação de remédio experimental para tratar Lito Sousa\n'Não sei como falo para meu filho que vou virar estrelinha', diz Lito Sousa